"Dostawy będą realizowane od września 2019 do końca czerwca 2021. Płatności w ramach kontraktu będą dokonywane w formie przedpłaty" - czytamy w komunikacie.



W okresie obowiązywania kontraktu oraz w okresie roku od ostatniej dostawy, strony zapewniły sobie wzajemne prawo wyłączności, co oznacza, że Ursus nie będzie oferować przyczep w Szwecji za pośrednictwem podmiotu innego niż Möre Maskiner, a Möre Maskiner nie będzie sprzedawał i dystrybuował w Szwecji przyczep innych niż te kupione od spółki, podano także.



"Jest to jeden z ważniejszych kontraktów, który pozwoli na umocnienie pozycji marki Ursus również na rynku skandynawskim w najbliższych latach" - czytamy dalej.



Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.



