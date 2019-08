LW Bogdanka miała 88 mln zł zysku netto, 211,6 mln zł EBITDA w II kw. br.



Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 88a mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. br. wobec 43,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 113,8 mln zł wobec 49,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 211,6 mln zł w II kw. wobec 151,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto wyniosły 557,5 mln zł wobec 457,3 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. spółka osiągnęła 197,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 66,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży wysokości 1 098,34 mln zł wobec 855,95 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I poł. 2019 r. wyniósł 434 419 tys. zł wobec 278 623 tys. zł w I poł. 2018 r. Grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 39,6%, tj. o 7 pkt proc. więcej niż w I poł. 2018 r.

Wydobycie węgla brutto w I półroczu 2019 r. spadło o 2,3%, tj. o 177 tys. ton, natomiast produkcja węgla handlowego w I półroczu 2019 r. wyniosła 4 825 tys. ton, czyli o 306 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., uzysk wyniósł 65,1% w I półroczu 2019 r. wobec 59,6% w I półroczu 2018 r., podano w raporcie.

W I połowie 2019 r. Bogdanka wykonała 14,2 km wyrobisk korytarzowych, z czego 6,4 km w samym II kwartale 2019 r.

"W I połowie br. sprzedaż węgla ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 4,8 mln ton), czyli była o 9,9% wyższa niż rok wcześniej (w samym II kwartale było to 2,4 mln ton). W I połowie 2019 r. Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, ponad 28% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 21,6%" - czytamy dalej.

GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 167 mln zł w I poł br.. Największą część tej kwoty, blisko 125 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

"Wyniki finansowe i operacyjne LW Bogdanka osiągnięte po I półroczu tego roku oceniam jako bardzo dobre. Wypracowanie ich było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych, w tym poprawie uzysku. Do ich osiągnięcia przyczyniły się także wyższe ceny w naszych kontraktach począwszy od stycznia tego roku. Zgodnie z zapowiedziami, realizujemy plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku. Naszym priorytetem pozostaje ciągła praca nad optymalizacją kosztów oraz doskonaleniem procesów operacyjnych, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów" – powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 194,78 mln zł wobec 64,45 mln zł zysku rok wcześniej.



LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)