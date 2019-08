Jak podkreślił podczas debaty sejmowej dotyczącej rządowego projektu ws. obniżki podatku PIT Truskolaski, "nie ulega wątpliwości, że podatki powinny być obniżane". "Zawsze będę popierał takie rozwiązania".

Nie ma jednak mowy - jak dodał - żeby "kosztem samorządu rząd obniżał podatki".

Poseł zwrócił się z pytaniem do premiera, którego nie było już na sali: "Dlaczego nie zostaną rekompensowane te straty dla samorządów, a jeżeli zostaną, to jak zostaną zrekompensowane" - pytał.

Według Truskolaskiego to "rząd powinien ponosić koszty swoich reform, a nie zrzucać wszystko na samorządy".

Na "brak rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego" zwracał też w trakcie piątkowej debaty uwagę Marek Sowa (KO-PO). "Jak popatrzymy na inwestycje finansowane publicznie, to 60-75 proc. to jest udział sektora jednostek samorządu terytorialnego w całym wolumenie inwestycji publicznych" - mówił. Przekonywał, że jeśli "pozbawimy samorządy 6,5 mld zł", to stracą ok. 40 proc. swoich możliwości inwestycyjnych. Może to doprowadzić do tego, jak mówił, że "nie będzie środków na jakiekolwiek inwestycje".

