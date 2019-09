Famur miał 218,41 mln zł zysku netto, 107,1 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Famur odnotował 218,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 56,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 107,1 mln zł wobec 67,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 520,7 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 565,66 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 283,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 89,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 994,27 mln zł w porównaniu z 1 063,86 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I półrocza 2019 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały 994 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o -6,5% stosunku do porównywalnego okresu 2018 r. W głównej mierze jest to związane niższym poziomem przychodów w ramach największego segmentu Underground o -7,4%. W związku z harmonogramami zwartych pod koniec 2018 r. i w 2019 r. kontraktów, emitent spodziewa się zwiększyć wolumen realizowanych przychodów w kolejnych kwartałach bieżącego roku" - czytamy w raporcie.

Na przychody segmentu Underground największy wpływ miały realizowane kontrakty zagraniczne i krajowe, sprzedaż sekcji obudów zmechanizowanych, dostawa kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów (ścianowych i chodnikowych) wraz z obsługą serwisową, czy produkcja i sprzedaż przenośników zgrzebłowych, przenośników taśmowych głównie na rynek krajowy, w tym zwłaszcza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) i Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz przychody wynikające z produkcji na rynek rosyjski i kazachski, jak również działalność w ramach aftermarketu.

"W I półroczu 2019 r. zanotowaliśmy też pierwsze z przychodów w ramach kontraktów na rynek kanadyjski i chiński. Jednocześnie, segment ten osiągnął znacznie wyższą rentowność, dzięki poprawie efektywności operacyjnej Famur S.A., korzystnemu otoczeniu rynkowemu i miksowi realizowanych kontraktów oraz sprzedaży aftermarketowej i usług w tym z tytułu dzierżaw" - wskazała spółka.

W segmencie Surface przychody kształtowały się na poziomie niższym o 11,7% r/r. Przychody segmentu w głównej mierze związane były z realizacją sprzedaży eksportowej w zakresie urządzeń przeładunkowo-dźwignicowych i dla górnictwa odkrywkowego - rynek austriacki, bułgarski i holenderski, gdzie po ugruntowaniu pozycji (zrealizowany kontrakt na dostawy systemu przeładunkowo-transportowego do EMO Rotterdam) Famur Famak realizuje dostawę chwytakowej rozładowarki statków dla Tata Steel IJmuiden. Sprzedaż krajowa kształtowana była między innymi poprzez realizację kontraktu na zakład przeróbki węgla w KWK Budryk i prac dotyczących "Szybu Grzegorz" dla Tauron Wydobycie, podano także.

"W związku z realizacją strategii dywersyfikacji przychodów Grupa Famur zamierza konsekwentnie utrzymywać silną pozycję w przemyśle elektromaszynowym dla kopalni odkrywkowych i energetyki oraz w sektorze systemów transportu i przeładunku towarów. Nadal dość niska marża w segmencie Surface wynikała z realizacji końcowej fazy długoterminowych kontraktów podpisanych w poprzednich latach, których pierwotna baza kosztowa nie uwzględniała trudnej do przewidzenia dynamiki wzrostu kosztów z przełomu 2017 i 2018 roku, co wpłynęło na poziom rozpoznanych zysków. Formuła sztywnej ceny w powyższych kontraktach, ograniczona możliwość renegocjacji stawek umownych przy przekroczeniu kosztów względem zakładanych na kontraktach długoterminowych (głównie kosztów pracy i usług podwykonawczych) wpływają na pogarszającą się rentowność segmentu Surface. Grupa obecnie rozpoczęła analizę umów długoterminowych pod względem ograniczenia ryzyk kontraktowych i możliwej do zrealizowania rentowności. Jednocześnie opracowuje plan wdrożenia szeregu inicjatyw, w tym efektywnego zarządzania kontraktami, poprawę efektywności operacyjnej i optymalizację kosztów w celu wypracowania modelu organizacji elastycznie dopasowującej się do dynamiki zmian otoczenia zewnętrznego" - zapowiedziano też w raporcie.

Segment Usług górniczych osiągnął przychody głównie dzięki realizacji kontraktów usługowych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz) na rzecz kontrahentów krajowych, a ponadto usług drążeniowych realizowanych przez ŚTW Dalbis. Przychody segmentu były generowane przede wszystkim na rynku krajowym - w tym głównie z realizacji prac dla KGHM, Tauron Wydobycie, JSW i PGG; (dodatkowo wygenerowano przychody ze sprzedaży i usług na rzecz kontrahentów zagranicznych - przede wszystkim z Francji i Hiszpanii), podano także.

"Należy zaznaczyć, iż w maju 2019 r. nastąpiła sprzedaż PBSz S.A. na rzecz JSW S.A., co wpłynęło na poziom rozpoznanych przychodów i zysków całego segmentu w II kwartale oraz I półroczu 2019 r. oraz będzie miało istotny wpływ na spadek przychodów i wyniku całego segmentu Usług górniczych w kolejnych okresach sprawozdawczych. Dodatkowo na przyszłe przychody segmentu wpłynie też decyzja podjęta w lipcu 2019 o wygaszeniu działalności w obszarze obrotu węglem wobec nie zawarcia nowych kontraktów na obrót węglem, w wyniku istotnych ograniczeń w dostępności surowca odpowiedniej klasy i ilości na rodzimym rynku" - podkreślono w materiale.

Segment Elektryka realizował zlecenia zarówno na rzecz jednostek z Grupy Famur (w tym głównie do segmentu Underground), jak również na rzecz klientów zewnętrznych, w tym do JSW i PGG, jak również innym kontrahentom. W ramach segmentu realizowana jest też sprzedaż przez spółki zlokalizowane w Afryce Południowej. Istotny wzrost przychodów w I półroczu 2019 Segmentu Elektryka (+54,5% r/r) związany jest z większą ilością zrealizowanych zamówień, w tym szczególnie poprzez spółkę Elgór+Hansen. Wzrosty sprzedaży zanotowano m.in. w branży aparatury przeciwwybuchowej, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 126,03 mln zł wobec 62,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,23 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)