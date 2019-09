PKP Cargo przewiozło 8,3 mln ton towarów w lipcu, wzrost o 8,5% m: m



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - PKP Cargo przewiozło 8,3 mln ton towarów w lipcu, co oznacza wzrost o 8,5% w stosunku do czerwca br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez grupę i wyniosła 2,1 mld tkm (+7,5% m/m), podała spółka.

"Te dane wskazują, iż sytuacja na rynku kolejowych przewozów towarowych zaczęła się poprawiać, dlatego realny jest scenariusz, że druga połowa 2019 roku będzie dla naszej branży i grupy o wiele lepsza niż pierwsze sześć miesięcy tego roku" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

W okresie styczeń-lipiec 2019 roku pociągi PKP Cargo przewiozły 58,3 mln ton towarów, co oznacza spadek o 8,2% r/r. Praca przewozowa osiągnięta przez grupę w pierwszych siedmiu miesiącach 2019 roku wyniosła 14,8 mld tkm i była niższa o 10,5% r/r, podano także.

Grupa odnotowała w lipcu zwiększone względem analogicznego okresu roku poprzedniego przewozy koksu i węgla brunatnego. Przewieziono 349 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 41,4% r/r oraz o 17,2% w porównaniu z lipcem 2017 roku. O 5,4% r/r wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-lipiec.

Wzrost przewozów grupy nastąpił także w przewozach intermodalnych. W lipcu br. przetransportowano 706 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza wzrost o 16,7% w porównaniu z 2018 rokiem i o 24,1% w stosunku do lipca 2017 roku. W tej grupie towarów odnotowano także wzrost przewozów w okresie styczeń-lipiec - o 5,2 % w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku i o 18,6 z 2017 rokiem, czytamy dalej.

W lipcu br. w porównaniu z lipcem 2018 roku w PKP Cargo o 19 tys. ton wzrosły przewozy innych płodów rolnych (+97,6%). Były także wyższe o 67,4 % r/r w okresie styczeń-lipiec 2019 roku, wskazano.

Jak podaje Cargo, w lipcu 2019 roku cały rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce ponownie skurczył się r/r, zarówno w ujęciu masy towarowej (-3,7%), jak i pracy przewozowej (-8,5%).

"Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczył się r/r ósmy miesiąc z rzędu, a wolumen przewiezionych ładunków był równy 20,4 mln ton (-3,7% r/r). Dynamika spadku r/r była również znacznie niższa niż w czerwcu (-10,7%) oraz maju (-6,2%) br. W lipcu 2019 roku czwarty miesiąc z rzędu zmniejszała się także r/r wykonana przez rynek praca przewozowa, która wyniosła w tym okresie 4,7 mld tkm (-8,5%). Podobnie jak w ujęciu masy towarowej, dynamika spadku była jednak niższa niż w czerwcu br. (-10,2%). Analogicznie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku zwiększyła się względem czerwca (+6,2% m/m). W pierwszych siedmiu miesiącach 2019 roku przewieziono łącznie 137,5 mln ton ładunków (-4,9% r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 32,3 mld tkm (-5,6% r/r)" - czytamy w materiale.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)