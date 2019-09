KNF: zysk netto sektora bankowego w okresie I-VII br. wyniósł 9,1 mld zł

Źródło: PAP

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2019 roku wyniósł 9,1 mld zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. rok do roku - podała Komisja Nadzoru Finansowego. W samym lipcu zysk wyniósł 1,55 mld zł, co oznacza wzrost 16,4 proc. rdr.