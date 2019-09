Nir Netzer złożył rezygnację z funkcji prezesa Ronson Development od 30 XI





Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Nir Netzer złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronson Development ze skutkiem od 30 listopada 2019 r., podała spółka.



"W wypowiedzeniu wskazał, iż rezygnacja ma związek z jego nowymi planami zawodowymi. Pan Netzer będzie pełnił swoje obecne obowiązki do końca listopada 2019 r., co zapewni ich płynne przekazanie jego następcy. Jednocześnie rada nadzorcza spółki podejmie działania mające na celu powołanie nowego prezesa zarządu" - czytamy w komunikacie.



Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.



(ISBnews)