Na rynkach ropy pesymizm, bo USA i Chiny nie mogą się porozumieć w sprawie handlu

Źródło: PAP

Ropa na giełdzie w Nowym Jorku tanieje. Inwestorów nie opuszcza pesymizm co do popytu na surowiec, bo USA i Chiny nie mogą się porozumieć w sprawie harmonogramu rozmów handlowych. Do tego na rynkach ropy jest więcej tego surowca, bo producenci z OPEC w sierpniu po raz pierwszy w tym roku podwyższyli dostawy - podają maklerzy.