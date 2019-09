Helena Fic została oddelegowana do pełnienia obowiązków prezesa Rafako



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Rafako podjęła decyzję o oddelegowaniu przewodniczącej Heleny Fic do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu na okres trzech miesięcy, podała spółka. Rada nadzorcza podjęła również decyzję o ogłoszeniu konkursu na prezesa zarządu.

"Chcemy powierzyć kierowanie spółką najlepszemu kandydatowi, który będzie skutecznie realizował strategię wyznaczoną przez Jerzego Wiśniewskiego i zatwierdzoną przez radę nadzorczą. Strategię, która zakłada budowę w oparciu o Rafako największego polskiego podmiotu działającego w sektorze energetycznym oraz branży gazu ziemnego i ropy naftowej. Spółka poszukuje kandydata, który w pełni wykorzysta jej potencjał, ugruntowaną pozycję na rynku i synergie w ramach Grupy PBG" - powiedziała wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Małgorzata Wiśniewska, cytowana w komunikacie.

"Oddelegowanie przewodniczącej rady nadzorczej do pełnienia funkcji prezesa zarządu stanowi potwierdzenie, że działamy w niezmieniony sposób, konsekwentnie realizując wyznaczone wcześniej cele i wyzwania, przed którymi stanęła spółka. Rafako musi mieć sprawny zarząd i widzimy potrzebę wzmocnienia go osobą z dużym doświadczeniem, która będzie merytorycznym wsparciem przy realizacji kontraktów w

formule EPC" - dodała Helena Fic.

Rada nadzorcza odwołała Jarosława Dusiło z funkcji wiceprezesa zarządu i powierzyła to stanowisko Jerzemu Ciechanowskiemu. Jarosław Dusiło, pozostanie w strukturach spółki, wspierając ją operacyjnie w funkcji dyrektora zarządzającego obszarem restrukturyzacji, podano również.

"W związku z powyższym w skład zarządu Rafako S.A. wchodzą:

1. Pani Helena Fic - delegowana z rady nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu,

2. Pani Agnieszka Wasilewska-Semail pełniąca funkcję wiceprezesa zarządu,

3. Pan Jerzy Ciechanowski pełniący funkcję wiceprezesa zarządu" - podsumowano.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)