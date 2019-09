LPP przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem - New Plastics Economy Global Commitment, podała spółka. Spółka zobowiązała się, by do roku 2025 wykorzystywać tylko te plastikowe opakowania, które poddają się w całości recyklingowi lub kompostowaniu. Od września br. LPP we wszystkich salonach w Polsce zastąpi darmowe torby foliowe płatnymi torbami papierowymi z recyklingu.

"Jeszcze kilka lat temu mogło się wydawać, że pojęcie ekologicznej mody jest zarezerwowane dla niszowych marek. Dziś jesteśmy przekonani, że nadszedł czas na przełomowe zmiany w całej branży. W LPP wsłuchujemy się w potrzeby otaczającego nas świata, analizujemy wyzwania z tym związane i podejmujemy zdecydowane działania. Przez ponad 25 lat na rynku osiągnęliśmy dojrzałość biznesową i wypracowaliśmy pozycję, która pozwala nam kreować trendy w branży. Przystąpienie do globalnego porozumienia na rzecz racjonalnego zarządzania plastikiem i eliminacji odpadów plastikowych oznacza podjęcie radykalnych działań w stosunkowo krótkim czasie. Jednocześnie to sygnał nadchodzących zmian we wszystkich markach LPP. Nowe zobowiązania względem ochrony środowiska staną się fundamentem naszej strategii rozwoju na najbliższe lata" - powiedział prezes LPP Marek Piechocki, cytowany w komunikacie.

Spółka zamierza część środków ze sprzedaży toreb przeznaczyć na odbudowę kaszubskich lasów, które zostały doszczętnie zniszczone podczas nawałnicy w 2017 roku.

LPP zobowiązało się również do wyeliminowania do roku 2025 plastikowych opakowań niepodlegających ponownemu wykorzystaniu ze sprzedaży internetowej, operacji logistycznych, w tym z przesyłek produktów od dostawców.

"Przystąpienie do inicjatywy to poważne wyzwanie organizacyjne, którego jesteśmy gotowi się dziś podjąć. Zważywszy na liczbę ponad 1 700 salonów zlokalizowanych w ponad 20 krajach, proces będzie wymagał jednak czasu. Dlatego w pierwszym etapie najbardziej radykalne zmiany wdrożymy we wszystkich salonach w Polsce, a dopiero potem kontynuować będziemy je w sieci sprzedaży poza granicami kraju. Także tam wprowadzimy zasady zgodne z gospodarką cyrkularną. Już niebawem w salonach zagranicznych klienci marek należących do LPP będą korzystali wyłącznie z toreb wykonanych z folii pochodzącej z recyklingu. Zespół LPP rozpoczął już prace, by zmienić system opakowań plastikowych w całym łańcuchu dostaw firmy" - powiedział Piechocki.

New Plastics Economy Global Commitment to porozumienie wspierane m.in. przez Fransa Timmermansa, Stellę McCartney, szefa organizacji WWF Pavana Sukhdev, którzy podpisali list otwarty do przedstawicieli biznesu i rządów apelując o wspólne działania na rzecz eliminacji odpadów i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych u ich źródła. W ramach międzynarodowego porozumienia już około 400 organizacji zobowiązało się do walki z odpadami plastikowymi, które nie podlegają obiegowi zamkniętemu, podano w materiale.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

