Jak podał Sasin, do tej pory wpłynęły 1383 wnioski o środki na odtworzenie połączeń autobusowych od samorządów każdego szczebla – od gmin poprzez powiaty aż do samorządów wojewódzkich.

"W wyniku pozytywnego rozpatrzenia tych wniosków utworzone zostaną w wymiarze 18 mln wozokilometrów. Aby zobrazować skalę tych działań, powiem, że nowe linie pojawią się w 850 gminach w Polsce, gdzie zamieszkuje ponad 9 mln Polaków" – zaznaczył.

"W tym roku parlament przyjął rządowy projekt ustawy, dającej samorządom narzędzia finansowe, aby odtwarzać lokalne połączenia autobusowe. Na ten cel przeznaczono w tym roku 300 mln zł. To mechanizm wieloletni, od przyszłego roku kwota ta będzie znacznie większa, bo w 2019 r. mówimy tylko o części roku, czterech miesiącach funkcjonowania przepisów, w przyszłym roku jest to 800 mln zł i chcemy, aby co roku ta kwota nie była niższa" – podkreślił wicepremier podczas konferencji prasowej, zorganizowanej na Dworcu Łódź Kaliska we wtorek.

Sasin przypomniał, że przywracanie i tworzenie połączeń autobusowych to część programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, obejmującego także odtwarzanie placówek pocztowych i posterunków policji w mniejszych miejscowościach oraz rewitalizacje dróg gminnych i powiatowych.