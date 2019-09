Borys: Upowszechnienie PPK może zająć 6 do 8 lat

Źródło: PAP

Upowszechnienie Pracowniczych Planów Kapitałowych powinno zająć sześć do ośmiu lat - ocenił we wtorek na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes PFR Paweł Borys. Jak dodał, na początek liczy na ok. 50 proc. partycypację.