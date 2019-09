Co dalej z podatkiem cyfrowym? Prof. Gajewski: Inicjatywa należy do KE

Źródło: PAP

Jeżeli mamy opodatkować gigantów cyfrowych, to inicjatywa w tej kwestii należy do Komisji Europejskiej, żadne państwo indywidualnie nie weźmie na siebie takiego ciężaru – powiedział we wtorek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju prof. Dominik Gajewski z SGH.