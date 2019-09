Źródło: PAP

79 procent członków włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd opowiedziało się we wtorek w internetowym głosowaniu za utworzeniem rządu z centrolewicową Partią Demokratyczną - to oficjalny wynik konsultacji podany po ich zakończeniu. Otwiera to drogę do powołania rządu.