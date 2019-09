12 spośród nowych połączeń zostanie uruchomionych w porcie w podkatowickich Pyrzowicach, zwiększając ich liczbę do 18. Ma to skutkować 43-procentowym wzrostem obsługiwanych tam przez tę linię pasażerów, do 1,25 mln rocznie.

Plany na najbliższy rok przedstawili podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach prezes grupy Ryanair Michael O'Leary i prezes zarządzającego Katowice Airport Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

O'Leary podkreślił, że przyszłoroczny letni rozkład lotów będzie największy w historii tej linii w Polsce. „W bazach na terenie Polski będziemy mieli 11 nowych samolotów. Uruchamiamy aż 27 nowych tras. Ryanair obsłuży rocznie 14 mln pasażerów na 12 polskich lotniskach” - powiedział. Jeśli linia zrealizuje założenia, liczba przewiezionych przez nią pasażerów z i do Polski w przyszłym roku wzrośnie o 8 proc.

Wśród 27 nowych tras znalazły się m.in. połączenia: z Katowic do Brindisi, Bolonii, Katanii, Cork, Dortmundu, Goeteborga i Kijowa, a także Kraków-Palermo, Gdańsk-Odessa, Warszawa Modlin-Tel Awiw czy Bydgoszcz-Edynburg.

Prezes Tomasik ocenił, że plany Ryanaira to bardzo dobra informacja dla Katowice Airport i całego regionu. Przypomniał, że choć Ryanair lata z Pyrzowic od 2007 r., jednak dopiero teraz współpraca nabiera trwałego, wieloletniego charakteru. Zgodnie z planami w Katowice Airport będzie bazowało sześć samolotów Ryanaira (cztery czarterowe).

„Otwarcie tak dużej bazy w Pyrzowicach powoduje, że stajemy się też w dużej części portem Ryanaira” - powiedział Tomasik. Dzięki uruchomieniu nowych tras irlandzkie linie powinny obsłużyć z Pyrzowicach ponad milion pasażerów w przyszłym roku. Dla podkatowickiego portu, który obsługuje rocznie prawie 5 mln pasażerów, oznacza to znaczący wzrost podróżnych oraz dodatkowe dziesiątki milionów złotych przychodów.

Według Tomasika ogólna liczba obsłużonych w przyszłym roku w Pyrzowicach osób powinna wynieść 5,5-5,8 mln. „To wszystko zależy od tego, co się będzie działo na świecie, bo – jak widać – są spore niepokoje w różnych miejscach. W tym roku już ruch czarterowy spada, obserwujemy też spadek przewozów cargo. To dziś powoduje, że trzeba się spodziewać małego spadku ruchu, a może i jakiegoś kryzysu w najbliższych latach” - zaznaczył prezes.

Lotnisko w Pyrzowicach, które z roku na roku notuje wzrost liczby pasażerów, rozbudowuje infrastrukturę. Od dwóch tygodni trwa modernizacja terminala B, co ma zwiększyć jego przepustowość – z 2 mln do 4 mln podróżnych rocznie. Do 2025 r. port chce zrealizować inwestycje warte ponad 600 mln zł.

Lotnisko Katowice należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2018 roku z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln podróżnych. Port jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

