Projekty fotowoltaiczne PGE i PKP mogą zostać uruchomione w 2022-2023 r.



Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - Projekty w zakresie energetyki fotowoltaicznej, które będą realizowane w ramach ogłoszonej dziś współpracy Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) i Polskich Kolei Państwowych (PKP) mogą zostać uruchomione w 2022-2023 r., poinformował p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński.

"Dzisiaj mamy 130 ha terenów wyselekcjonowanych pozytywnie. Jak wiadomo, to przełoży się na ok. 60-70 MW. Żeby zweryfikować te [wszystkie] 100 tys. ha daliśmy sobie czas do końca tego roku" - powiedział Sekściński podczas konferencji prasowej na XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

PGE podpisała dziś z PKP w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do PKP, które są jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości.

"Generalnie dewelopment takich projektów trwa ok. roku - półtora i budowy też ok. półtora roku, stąd 2022-2023 to jest taki realny [termin uruchomienia]" - dodał Sekściński.

Prezes PGE Henryk Baranowski ocenił, że potencjał współpracy jest duży.

"Pamiętajmy, że PKP oprócz nieruchomości ma też budynki, dworce, które też są znakomitym miejscem, może nie do aż tak dużych projektów, ale są interesujące" - wskazał.

Baranowski potwierdził też, że finansowanie będzie leżeć po stronie PGE, a PKP udostępni grunty.

Jak dziś zapowiedziano, w najbliższych miesiącach zespół projektowy złożony z ekspertów PKP i PGE dokona pełnego przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje. Sygnatariusze listu zakładają, że umowa na realizację pierwszego takiego projektu zostanie podpisana nie później niż w pierwszym kwartale przyszłego roku.

PGE podkreśla także, że przedsięwzięcie realizowane z PKP wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Podobne porozumienia PGE Energia Odnawialna podpisała już m.in. z Grupą Azoty Kopalnie i Zakładami Chemicznymi Siarki "Siarkopol". Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim Osieku. Według planów, elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

(ISBnews)