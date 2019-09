W oświadczeniu przedstawiono stanowiska Moskwy i Delhi w kwestiach globalnych i dwustronnej współpracy. O wspólnych ustaleniach przywódcy mówili też podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach.

"Sprawy związane z nim (irańskim programem nuklearnym) należy rozwiązywać pokojowo, drogą dialogu. Strony wyraziły gotowość kontynuowania wzajemnie korzystnej i zgodnej z prawem gospodarczej i handlowej współpracy z Iranem" - wskazano w oświadczeniu.

Oprócz stanowiska w sprawie kontynuacji współpracy z Iranem, Rosja i Indie m.in. sprzeciwiły się wyścigowi zbrojeń w kosmosie. Podkreślono też, że Indie są nastawione na współpracę z Rosją w Arktyce i chcą grać ważną rolę w Radzie Arktycznej. Putin i Modi zaapelowali też o kontynuację dialogu na rzecz denuklearyzacji i zaprowadzenia pokoju na Półwyspie Koreańskim.

"Oba nasze kraje rozumieją, że dla tego, by osiągnąć stabilność, potrzebujemy wielobiegunowego świata" - oświadczył Modi, cytowany przez TASS.

W dokumencie zadeklarowano pogłębienie rosyjsko-indyjskiej współpracy. Kraje planują zwiększyć wielkość obrotów handlowych do 2025 roku z obecnych 11 mld USD do 30 mld USD. Putin podkreślił, że Moskwa jest gotowa do dalszej współpracy z Delhi w dziedzinie energii jądrowej. W ciągu 20 lat Rosja ma pomóc w budowie co najmniej 12 bloków energetycznych w elektrowniach jądrowych w Indiach - powiedział. Modi poinformował też, że Rosja będzie pomagać w szkoleniu indyjskich astronautów.

Po spotkaniu Putin określił Indie mianem kluczowego strategicznego partnera Rosji. Modi napisał z kolei po rosyjsku na Twitterze, że podczas spotkania omówiono "pełne spektrum indyjsko-rosyjskich stosunków (...) Nasze rozmowy dodadzą sił dwustronnym relacjom".

Modi zaprosił Putina na dwustronny szczyt w Indiach w przyszłym roku, z kolei Putin zaprosił indyjskiego premiera do Moskwy na obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Putin poinformował, że podczas wizyty na Kremlu Modi zostanie odznaczony Orderem Świętego Andrzeja Apostoła Pierwszego Powołania, najwyższym rosyjskim odznaczeniem.

Kreml poinformował, że przed środowymi rozmowami Modi i Putin zwiedzili stocznię "Zwiezda" w mieście Bolszoj Kamień w Kraju Nadmorskim.

Indie są głównym gościem tegorocznego Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku. Akcent na współpracę z Indiami jest główną nowością forum, które dotąd koncentrowało się na kontaktach rosyjsko-chińskich i rosyjsko-japońskich. (PAP)