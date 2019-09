Węglokoks może rozpocząć negocjacje z Tauronem ws. ZG Janina do końca IX



Krynica-Zdrój, 04.09.2019 (ISBnews) - Węglokoks prowadzi due diligence Zakładu Górniczego Janina - należącego do Taurona Polskiej Energii - i do końca września może rozpocząć negocjacje w sprawie potencjalnego zakupu, poinformował prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.

"W tej chwili nie mamy zakończonego technicznego due diligence, które pokaże nam, jaka klasa węgla jest tam dostępna, jaki jest poziom kosztów, a więc jaki spread na tonę" - powiedział Heryszek dziennikarzom w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Jego zdaniem odpowiedzi na te pytania będą znane do końca września.

"Do końca września chcemy spotkać się z Tauronem i usiąść do negocjacji" - powiedział prezes.

Tauron zadeklarował wcześniej w tym roku, że chce poszukać partnerów dla niektórych swoich aktywów, w tym dla ZG Janina.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

Węglokoks zajmuje się eksportem węgla kamiennego, głównie do krajów Unii Europejskiej. Na rynku krajowym sprzedaje m.in. olej opałowy, surowce i produkty dla górnictwa oraz hutnictwa.

