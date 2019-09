Erdogan: To nie do przyjęcia, że zabrania nam się posiadania broni atomowej

Źródło: PAP

To nie do przyjęcia, że państwa posiadające broń atomową zabraniają Turcji uzyskania własnego arsenału nuklearnego - oświadczył prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdogan. Nie wyjaśnił, czy Ankara ma to w planach.