"Szacowana przez resort stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec sierpnia tego roku 5,2% i w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniła się. Ze wstępnych danych ministerstwa wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2019 roku wyniosła 866,7 tys. osób i w porównaniu do końca lipca 2019 roku spadła o 1,7 tys. osób tj. o 0,2%" - czytamy w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia była więc o prawie 92 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 9,6%), podano także.



"Mamy więc do czynienia ze słabszą dynamiką spadku rok do roku niż w 2018 r. Wówczas w sierpniu liczba bezrobotnych była o 15,6% niższa niż w końcu sierpnia 2017 r. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz ostatni niższy niż obecnie poziom bezrobocia liczony w liczbie osób bezrobotnych zanotowano w sierpniu 1990 r." - powiedział wiceminister Stanisław Szwed, cytowany w komunikacie.



Według założeń do przyszłorocznego budżetu, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. wyniesie 5,5%, a na koniec 2020 r. - 5,1% wobec 5,8% z końca 2018 r.