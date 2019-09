Naimski podkreślił, że do 2022 r. ma być gotowy Baltic Pipe. "To jest gazociąg, który połączy norweskie złoża gazu poprzez Danię pod dnem Morza Bałtyckiego do Polski" - mówił w czwartek w Radiu Plus. Dodał, że wszystko jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Przypomniał, że z końcem 2022 roku wygasa długoterminowy kontrakt na dostawy gazu z Gazpromem. "To jest monopolista, z tego monopolu się wyzwolimy" - powiedział.

Podpisany w 1996 r. kontrakt jamalski przewiduje dostawy ok. 10 mld metrów sześc. gazu rocznie. Zgodnie z narzuconą przez Gazprom klauzulą take-or-pay PGNiG musi odebrać co najmniej 8,7 mld m sześc. zakontraktowanego gazu rocznie. Umowa obowiązuje do 2022 r.

Strategia polega na tym, jak mówił Naimski, żeby ten gazociąg z Norwegii był już do tego czasu gotowy, a gazoport w Świnoujściu rozbudowany. "Wtedy całość naszego importu będzie przychodziła z północy" - zaznaczył pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Na pytanie, czy będzie nowy kontrakt gazowy z Rosją, Naimski odpowiedział: "Nie będziemy potrzebowali rosyjskiego gazu, nie przewidujemy przedłużenia tego kontraktu, który jest". Dodał, że PGNiG ma "cały pakiet kontraktów podpisanych z amerykańskimi producentami skroplonego gazu". "To daje dużą elastyczność i pewność, że po roku 2022 będziemy mieli dostawy zapewnione" - podkreślił.

Jak mówił, Polska realizuje też długoterminowe dwa kontrakty z Kataru. "Ta dywersyfikacja dostaw gazu do Polski, czyli źródeł i kierunku dostaw, producentów, będzie miała miejsce. I będzie też miejsce na grę rynkową w związku z tym w Polsce, jeżeli chodzi o gaz" - wskazał.