Poczta Polska szacuje wzrost liczby paczek na 12-15% r: r w szczycie świątecznym



Krynica-Zdrój, 05.09.2019 (ISBnews) - Wzrost liczby paczek może sięgnąć 12-15% r/r w szczycie świątecznym w roku bieżącym, ocenił prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski.

"To jest duże wyzwanie dla nas. Postawiliśmy sobie określone cele, przez ostatnie lata zbudowaliśmy największą sieć dostępu, wychodząc naprzeciw klientom. Dziś będziemy szli w automatyzację, to będzie nas następny krok. Myślę, że poradzimy sobie z kolejnymi szczytami paczkowymi, spodziewamy się oczywiście przyrostów, na poziomie mniej więcej 12-15% w tym roku wobec poprzedniego" - powiedział Sypniewski podczas panelu dyskusyjnego pt. "Przyszłość logistyki a strategiczny rozwój państwa" na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Sypniewski wskazał, że obecnie szczyt paczkowy się 'spłaszcza' i podkreślił, że dotychczas 'były piki występujące w ostatnich dniach grudnia, dziś ten pik nie jest taki gwałtowny, ale za to jest większa liczba paczek rozłożona w czasie".

"To związane jest z przyzwyczajeniami klientów i zwiększaniem się e-commerce'u. U nas 7% społeczeństwa korzysta z e-commerce, średnia w Europie to jest 15%. To jest poziom, do którego Polska będzie dorastać, tym bardziej, że polskie społeczeństwo staje się bardzo nowoczesne cyfrowo" – powiedział Sypniewski.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.

(ISBnews)