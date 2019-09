"To 300-stronicowy dokument, który powstał wewnątrz firmy i zawiera wszystkie wymagania, warunki, oczekiwania, które jako inwestor chcemy, aby Centralny Port Komunikacyjny spełnił. Teraz przez trzy miesiące branża, do której zaliczamy wszystkie podmioty, które mogą mieć swój udział w realizacji tej inwestycji, ma czas się wypowiedzieć" - wskazał wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

Dodał, że trwają też konsultacje wewnętrzne w samej spółce, jak i uzgodnienia ze wszystkimi istotnymi graczami. "Kiedy to się stanie, podejmiemy decyzje, które z uwag uwzględniamy, a które nie" - mówił. Jego zdaniem jest to "całkowicie nowy sposób robienia inwestycji w naszym kraju". Jak mówił, dotąd tego typu konsultacje były bardzo często traktowane jako "zło konieczne – element konieczny, aby dostać unijne dofinansowanie, spełnić wymogi prawne".

"Natomiast my realizujemy konsultacje briefu strategicznego, jak i konsultacje regionalne nowej sieci kolejowej projektowanej przez CPK, ponieważ wierzymy, że tzw. sposób działania +bottom-up+, czyli uwzględniający zasysanie jak najwięcej wiedzy od ludzi, którzy są bezpośrednio zainteresowani, pomaga nie tylko im, ale również samej inwestycji" - wyjaśnił Wild.

Uwagi do tzw. briefu strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego można zgłaszać do końca października. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie konsultacji jest rejestracja i podpisanie zobowiązania do zachowania poufności. Proces ma na celu weryfikację i uzupełnienie przyjętych wstępnych wymagań w oparciu o wiedzę, ekspertyzę i doświadczenie zainteresowanych.

Firmy i osoby dopuszczone do tego etapu konsultacji otrzymują dostęp do 350-stronicowego briefu. Po zalogowaniu można - przy pomocy specjalnego formularza – wprowadzać propozycje zmian i uzupełnień dotyczących planowanej infrastruktury. Brief jest efektem m.in. dotychczasowych uzgodnień z partnerami branżowymi inwestycji.

Spółka przypomina, że tworzenie zarysu briefu rozpoczęło się w kwietniu br., kiedy zaprosiła do współpracy kilkadziesiąt firm, w tym m.in. Polskie Linie Lotnicze. Spłynęło wówczas ponad tysiąc uwag i powstały skonsultowane założenia dokumentu. Następnie spółka CPK rozpoczęła rozmowy z największymi liniami, pokazując założenia nt. wstępnego układu infrastruktury.

Centralny Port Komunikacyjny sygnalizuje, że w obecnych konsultacjach grono dopuszczonych partnerów bardzo powiększyło się; została także możliwość wnioskowania o włączenie do procesu. Po zakończeniu tego etapu – o charakterze doradczym – spółka będzie chciała na początku przyszłego roku ogłosić postępowanie na przygotowanie masterplanu - dokumentu, który określi założenia do projektowania.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. (PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Aneta Oksiuta