Portfel zleceń Grupy Erbud na 2019 rok wynosi 1,07 mld zł

Spółka Orlen Paliwa będzie dostarczała paliwo do zespołu motopomp mających przepompowywać tymczasowym rurociągiem ścieki zlewane obecnie do Wisły z powodu uszkodzenia kolektora przesyłowego z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" - poinformował PKN Orlen.