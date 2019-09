Selvita oczekuje, że po podziale spółki będą notowane na GPW pod koniec X



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Realizacja planu podziału Selvity przebiega zgodnie z harmonogramem i spółka oczekuje, że do końca października na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) będą notowane dwa podmioty - Ryvu Therapeutics, który skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii oraz Selvita (obecnie pod nazwą Selvita CRO), która będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych, poinformowali przedstawiciele Selvity.

"Idziemy zgodnie z harmonogramem, który przyjęliśmy w lutym. Chcemy do końca października mieć dwie osobne spółki notowane na GPW" - powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski podczas konferencji prasowej.

"Chcemy żeby od października część onkologiczna Selvity zmieniła nazwę na Ryvu - to obecnie notowana Selvita. Obecna Selvita będzie częścią usługową"- dodał.

W prospekcie emisyjnym Selvita CRO, zatwierdzonym przez KNF 3 września spółka podała, że pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która zostanie wydzielona z Selvity S.A., będzie miało miejsce do 25 października 2019 r.

Na 19 września zaplanowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które ma zdecydować m.in. o podziale spółki.

"Mamy nadzieję, że walne podejmie decyzję o planowanym podziale i będziemy mogli mówić o ostatniej fazie przygotowań i dat tak, by notowanie nastąpiło jeszcze w październiku. Jesteśmy na ten moment z małym zapasem, przed nami ostatnia faza" - dodał wiceprezes Selvity Bogusław Sieczkowski.

Oprócz uchwał w sprawie podziału spółki, akcjonariusze zagłosują nad zmianą nazwy Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. oraz poszerzeniem składu rady nadzorczej o doświadczonych ekspertów w obszarze life-sciences. Kandydatami zaproponowanymi przez największego akcjonariusza spółki - Pawła Przewięźlikowskiego są: Prof. Axel Glasmacher, Dr Colin Goddard, Dr n. med. Jarl Ulf Jungnelius oraz Thomas Turalski

28 marca br. Selvita poinformowała, że zamierza podzielić się na dwie niezależne spółki o globalnym zasięgu. Pierwsza firma skupi się na rozwoju własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii (pod nową nazwą Ryve), a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych (obecnie Selvita CRO, docelowo Selvita). Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r.

"Chcemy dopasować strukturę finansowania tych podmiotów do warunków rynkowym. Chcemy płynąć w dwóch różnych kierunkach, te łódki trzeba rozdzielić. Po podziale część usługowa będzie mogła jeszcze lepiej odpalić, zwłaszcza w projektach związanych z własnością intelektualną" - powiedział prezes.

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób autoimmunologicznych. Zajmuje się również świadczeniem usług badawczo-rozwojowych i budową rozwiązań informatycznych wspierających projekty innowacyjne. Od 2011 roku Selvita była notowana na rynku NewConnect, zaś w grudniu 2014 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW.

(ISBnews)