Kruk spodziewa się większej podaży portfeli ze strony banków w Polsce w II półr.



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Kruk, który w I połowie roku obserwował niewielką - niższą od oczekiwanej - podaż portfeli ze strony krajowych banków, oczekuje jej zwiększenia w II półroczu 2019, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Apetyt Kruka na portfele walutowych kredytów hipotecznych "nie jest duży", wskazał prezes Piotr Krupa.

"To, co nas zaskoczyło w I połowie roku, to niższa podaż portfeli ze strony banków [w Polsce]. Mamy nadzieję, że wyższą podaż zobaczymy w II połowie roku. Banki częściowo wstrzymują aukcje, bo są zaskoczone niskim rynkowym poziomem cen, ale powoli to się zmienia. W I półroczu jedynie niecałe 120 mln zł zainwestowaliśmy w Polsce i to w dużej części nie były portfele bankowe. Cieszy nas to, że kupujemy na dobrych zwrotach" - powiedział Zasępa podczas konferencji prasowej.

Kruk podał, że średnia cena zakupu portfeli na rynku pierwotnym wynosiła ok. 15%. Uwzględniając rynek wtórny, średni poziom cen wynosił ok. 9% w I półr. Podaż wierzytelności detalicznych w I półr. wynosiła 8,6 mld zł, z czego tylko 3 mld zł na rynku pierwotnym.

"Polski biznes idzie nam bardzo dobrze. Dobrze też dzieje się w Rumunii. Spodziewamy się, że jeszcze sporo dodamy [inwestycji] w II półroczu" - dodał.

Nakłady inwestycyjne Kruka na portfele w Polsce wyniosły 117,8 mln zł w I poł. roku i były niższe o 60% r/r. Spłaty z portfela wzrosły o 4% do 400,3 mln zł. Jak poinformował prezes Piotr Krupa, Kruk nie planuje istotnych zakupów portfeli walutowych kredytów hipotecznych.

"Nasz apetyt na te portfele nie jest duży. Chcemy kupować czyste NPL w Polsce. Nie sądzimy, że to dla nas duży potencjał. Niepewność w zakresie franków szwajcarskich utrzymuje się od kilku lat" - powiedział Krupa.

Spółka podała, że zmiany podatkowe w Rumunii spowodowały, że rynek podaży wierzytelności ze strony banków zmniejszył się w 2018 roku, zaś od II poł. ub. roku obserwowany jest trend stopniowej odbudowy rynku.

Nakłady na portfele w Rumunii wyniosły 147,4 mln zł i były wyższe o 428% w skali roku. Wartość rumuńskiego portfela wierzytelności wynosi 1 mld zł, co stanowi 24% wartości wszystkich portfeli grupy.

Kruk podał, iż oczekuje, że trend wzrostowy podaży portfeli w Rumunii zostanie utrzymany do końca roku dla wszystkich rodzaju aktywów.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)