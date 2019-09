Atal wprowadził do oferty 123 lokale w V etapie os. Nowe Miasto Różanka



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży 112 mieszkań i 11 lokali usługowych w V etapie wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania kolejnego etapu inwestycji to IV kw. 2021 r.

Najnowszy etap osiedla Nowe Miasto Różanka obejmuje rewitalizację zabytkowego budynku dawnej "Kaszarni" funkcjonującej jako część kompleksu "Młyna Różanka". Znajdzie się w nim 112 unikatowych mieszkań o zróżnicowanych metrażach od ok. 25 do ok. 125 m2 oraz funkcjonalnych układach - od jednego do pięciu pokoi, podano.

"Dostrzegamy ogromny potencjał w trendzie na apartamenty o loftowym charakterze, które powstają w odnowionych poprzemysłowych obiektach. Chętnych na takie mieszkania nie brakuje, dlatego wprowadzamy do sprzedaży kolejny etap osiedla Nowe Miasto Różanka, który obejmuje rewitalizację zabytkowego budynku 'Kaszarni' należącej dawniej do zespołu Młyna Różanka. Budynek znów zacznie tętnić życiem - postindustrialna przestrzeń nabierze nowego charakteru, powstaną w niej komfortowe apartamenty i atrakcyjne lokale o przeznaczeniu handlowo-usługowym" - powiedziała dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu w Atal Angelika Kliś, cytowana w komunikacie.

Projekt osiedla Nowe Miasto Różanka został podzielony na kilka etapów, w ramach których do sprzedaży trafiły łącznie 784 mieszkania w 9 budynkach. W otoczeniu zrewitalizowanych zabudowań dawnego zespołu "Młyna Różanka" - spichlerza, kaszarni i "Villi Rosa" - powstają nowe budynki składające się na pierwszy, drugi, trzeci i czwarty etap osiedla. Wszystkie lokale z pierwszej części projektu znalazły już swoich nabywców, a w pozostałych etapach inwestycji dostępnych jest kilka ostatnich mieszkań, podano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)