„Jesteśmy na etapie przygotowywania się do nowego projektu odwiertu, ponieważ będzie on ostatecznie głębszy i zlokalizowany w innym miejscu, niż pierwotnie zakładano. Geolodzy znaleźli miejsce, w którym są lepsze parametry źródeł geotermalnych, dlatego będziemy musieli wykonać nowy projekt otworu wiertniczego. W dalszej kolejności będziemy zlecać wykonanie inwestycji” - powiedział wójt gminy Szaflary.

Gmina Szaflary czeka na decyzję Głównego Geologa Kraju, która ma potwierdzić inwestycję. Władze gminy zakładają, że na początku przyszłego roku będzie mogło rozpocząć się drążenie.

Inwestycja będzie w stu procentach sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Dotychczas szacowano, że odwiert na głębokość 5,3 tys. m będzie kosztował około 45 mln zł. Według nowych założenie odwiertu na głębokości 7 tys. m będzie droższe, ale jeszcze nie wiadomo, jaka będzie finalna wartość tej inwestycji. Specjaliści spodziewają się, że temperatura wody w kolektorze na dnie odwiertu przekroczy 120 stopni Celsjusza. Woda geotermalna z przyszłego odwiertu ma zasilić sieć ciepłowniczą m.in. w Nowym Targu.

„Główny Geolog Kraju i Ministerstwo Środowiska są bardzo przychylne naszemu projektowi, ponieważ na podstawie tego odwiertu poznamy strukturę geologiczną całej Niecki Podhalańskiej i na podstawie tego odwiertu zrobimy mapę 3D tego obszaru geologicznego. Będziemy także badać, ile wody można pobrać, a ile należy zatłoczyć z powrotem pod ziemię, aby nie było kiedyś takiej sytuacji, że przyszłe pokolenia będą miały problem z wodą geotermalną” – mówił Szkaradziński.

Ciepło z nowego odwiertu ma służyć nie tylko do ogrzewania domów, ale i do produkcji energii elektrycznej, która ma pokryć zapotrzebowanie tego ośrodka wydobywczego. Nowe źródło ma zasilić obecnie eksploatowane trzy odwierty zaopatrujące w ciepło Zakopane i sąsiednie wsie. Ma także powstać sieć ciepłownicza w gminie Szaflary i magistrala ciepłownicza do Nowego Targu.

