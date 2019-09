Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.



Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 1 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Zysk operacyjny operacyjny wyniósł 59 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 795 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 656 mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 152 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 57 mln zł

- EBITDA segmentu Wydobycie: (99) mln zł, podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 4 815 mln zł w II kw. 2019 r.

W I półroczu grupa miała 523 mln zł zysku netto, przy 2 007 mln zł EBITDA i 10 128 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 915 mln zł w II kw. i 1 642 mln zł w całym I półroczu.

Dług netto na 30 czerwca 2019 r. sięgnął 8 818 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2019 r. wynosił 2,77x.

Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 12,54 TWh w II kw., w tym do odbiorców końcowych: 12,14 TWh. W całym I półroczu dystrybucja sięgnęła 26,08 TWh, w tym do odbiorców końcowych: 25,23 TWh.

Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,33 TWh w II kw. i 7,15 TWh w I poł. 2019 r.

Produkcja ciepła wyniosła 1,66 PJ w II kw. i 6,41 PJ w I półroczu.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej sięgnęła 8,1 TWh w II kw. oraz 17,03 TWh w I półroczu.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 0,99 mln ton w II kw. oraz 2,26 mln ton w I półroczu, natomiast sprzedaż węgla handlowego odpowiednio: 0,99 mln ton i 2,19 mln ton.

"Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2019 r.:

a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w segmencie Wydobycie w wysokości 269 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniósł 218 mln zł. Szczegółowe informacje o utworzonych odpisach zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 30/2019 z 19 sierpnia 2019 r.,

b) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w II kwartale 2019 r. o 42 mln zł (brak wpływu na EBITDA),

c) w II kwartale 2019 r. Grupa Tauron częściowo wykorzystała rezerwę utworzoną w 2018 r. w wysokości 50 mln zł mln zł na kontrakty rodzące obciążenia związane z dostawami energii dla odbiorców z grupy taryfowej G" - czytamy dalej.

Spółka zwróciła też uwagę, że wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. nie uwzględniają - za wyjątkiem wyżej wspomnianego rozwiązania części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia - ewentualnego wpływu na wyniki Grupy Tauron regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r. Aktualnie trwają prace mające na celu obliczenie wpływu zamrożenia cen energii w 2019 r. na wyniki finansowe Grupy Tauron.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 30 września 2019 r., podano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)