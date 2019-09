Fundusz modernizacji placówek służby zdrowia

Tworzymy fundusz modernizacji placówek służby zdrowia; na początek w wysokości 2 mld zł, będzie uzupełniany w razie potrzeb – zapowiedział w sobotę w Lublinie premier Mateusz Morawiecki.

"Mamy kolejny bardzo konkretny plan, w jaki sposób pozyskać środki na realizację planów rozwojowych, modernizację opartą o tradycję i kulturę polską. I teraz w kilku punktach chciałbym ten plan przedstawić" – mówił podczas konwencji PiS w Lublinie szef rządu.

"Po pierwsze, tworzymy fundusz modernizacji placówek służby zdrowia, fundusz modernizacji szpitali. Będzie to fundusz na początek dwumiliardowy i uzupełniany w razie potrzeb; dla wszystkich szpitali, powiatowych i nie tylko, dla przychodni, dla placówek służby zdrowia. Bardzo oczekiwany, bardzo potrzebny program" – powiedział premier.

Fundusz 100 obwodnic

Tworzymy Fundusz 100 obwodnic - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, obwodnice są bardzo ważnym programem zapewniającym lepsze warunki tworzenia miejsc pracy, czy inwestowania przez przedsiębiorców.

"Tworzymy Fundusz 100 obwodnic. Bo obwodnice są bardzo ważnym programem, który ma zapewnić lepsze warunki tworzenia miejsc pracy, tworzenia przedsięwzięć, inwestowania przez przedsiębiorców" - powiedział Morawiecki podczas sobotniej konwencji wyborczej PiS w Lublinie.

Jak mówił premier, "właśnie obwodnica - trochę odwrotnie niż jej nazwa by wskazywała - powoduje, że do danego miasta, miasteczka ludzie, przedsiębiorcy, biznes przyjadą i będzie jeszcze więcej miejsc pracy". "Dlatego 100 obwodnic" - wskazał.

Premier mówił, że obwodnice te będą dla wielkich metropolii, jak Warszawa, czy Bydgoszcz. "I dla bardzo dużych miast, jak Olsztyn czy Zabrze i dla miast średniej wielkości jak Piła, jak Zawiercie, ale też dla mniejszych miast, jak Przysucha, czy Złocieniec czy Miasteczko Śląskie - mamy w planie mnóstwo obwodnic dla samorządów, dla mieszkańców mniejszych i większych miast" - tłumaczył.

Fundusz Inwestycji w Szkołę

Powstanie Fundusz Inwestycji w Szkołę; fundusz na początek 2 mld i uzupełniany w razie potrzeb, szkoła musi być nowoczesna - powiedział w sobotę podczas konwencji programowej PiS w Lublinie premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki poinformował na konwencji w Lublinie, że powstanie Fundusz Inwestycji w Szkołę. "Fundusz na początek 2 mld i uzupełniany w razie potrzeb" - podkreślił.

Według niego, "szkoła musi być nowoczesna". "I obok najwyższych w historii wielu, wielu lat podwyżek dla nauczycieli w tym roku, chcemy też, żeby od strony technicznej, od strony sprzętu szkoła była jak najnowocześniejsza, żeby uczniowie na wioskach, w małych miejscowościach mieli takie same szanse i podobny, albo taki sam najlepiej sprzęt do nauki, jak ich rówieśnicy w wielkich miastach" - mówił szef rządu. "I do tego doprowadzimy poprzez ten Fundusz Inwestycji w Szkoły" - dodał.

1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł

1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konwencji wyborczej PiS w Lublinie. Jak mówił, wzrost ten będzie miał miejsce "w dwutakcie" po około 15 proc.

"W naszym programie mamy bardzo szeroką ofertę dla wszystkich pracujących. Ta oferta jest kompleksowa; to nie jest tak, że zaczynamy dzisiaj, ona jest wiarygodna, oparta o to, co już zrobiliśmy" - mówił. Zaznaczył, że rząd obniża podatki dla wszystkich pracujących.

"Program poprawy losu pracowników będzie wsparty oddolnym wypychaniem wynagrodzeń do coraz wyższych poziomów (...). 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł, a więc w takim dwutakcie po około 15 proc. rocznie: z 2019 roku na 2020 roku, 15 proc. i z 2020 roku na 2021 też około 15 proc." - powiedział szef rządu.

"Na koniec 2020 r., czyli za kilkanaście miesięcy minimalna pensja będzie wynosiła 3000 zł. Na koniec 2023 r. minimalna pensja będzie wynosiła 4000 zł" - zapowiedział we wcześniejszym przemówieniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Liczenie ZUS-u od dochodu

Po wprowadzeniu małej działalności gospodarczej, idziemy w kierunku liczenia ZUS-u od dochodu - zapowiedział w sobotę w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. Przyznał, że o takie rozwiązania prosili go w Krynicy przedsiębiorcy.

"Po wprowadzeniu małej działalności gospodarczej, czyli od przychodu, idziemy w kierunku liczenia ZUS-u od dochodu i takiego zagwarantowania, żeby było łatwiej tym, którzy mają niższe dochody, którzy się rozkręcają, inwestują" - zapowiedział podczas konwencji PiS Morawiecki.

Wcześniej premier zapowiedział, że będzie skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tysięcy euro do 1 mln euro, a w przyszłości do 2 mln euro.

Morawiecki powiedział, że podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy o takie rozwiązania prosili go przedsiębiorcy. "Te dwie zmiany, jeżeli wyborcy nam zaufają 13 października, wdrożymy" - podkreślił.

Skokowe podniesienie do miliona euro ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorców

Skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorców z 250 tys. euro do miliona euro, a przyszłości do dwóch milionów euro - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji wyborczej PiS w Lublinie.

Premier przypomniał, że dla przedsiębiorców rząd zrobił wiele. Wyliczał: "konstytucja biznesu, zrobiliśmy zmiany dla firm, obniżkę podatków, mała działalność gospodarcza, działalność bezrejestrowa, obniżkę ZUS-u dla tych, którzy mają przychód do poziomu nie wyższego niż dwa i pół krotność pensji minimalnej".

"Teraz chcemy zaproponować kolejne zmiany. Będzie to skokowe podniesienie ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorstw z 250 tysięcy euro do miliona euro, a w przyszłości do dwóch milionów euro. A więc mniejsza biurokracja, mniejsze podatki. Następny dobrze policzony koszt w budżecie, policzony dla was przedsiębiorcy - około miliarda złotych, żeby było łatwiej prowadzić wam działalność gospodarczą, żebyście mogli poświęcić się biznesowi" - poinformował Morawiecki.

"To jest nasza obietnica, że będziemy robić wszystko, żeby też mali i średni przedsiębiorcy jak najlepiej mogli sobie poradzić w Polsce, bo ci duzi łatwiej zawsze sobie poradzą" - powiedział.

Druga trzynastka dla emerytów w 2021 roku i pełne dopłaty dla rolników

Jarosław Kaczyński, który przemawiał w czasie konwencji PiS jako pierwszy, zapowiedział, że "w roku 2021 ogromna większość emerytów otrzyma drugą trzynastkę, czyli nie jedną trzynastkę, a dwie trzynastki. Wreszcie rolnicy otrzymają w końcu pełne dopłaty do hektara na pełnym europejskim poziomie".

"Nasz model gospodarczy jest pragmatyczny"

Nasz model gospodarczy nie jest modelem opartym o jakieś ideologie, czy doktryny, nie jest modelem socjalistycznym, nie jest neoliberalny; jest pragmatyczny – powiedział w sobotę w Lublinie premier Mateusz Morawiecki.

"Idziemy bardzo mocno w kierunku automatyzacji trudnych procesów pracy, żeby Polacy zarabiali więcej, ale ta ciężka, fizyczna praca, żeby była automatyzowana, bo ona popycha nas też w kierunku wyższych wynagrodzeń. Dzięki temu naszemu miksowi, tej mieszance – wyższe płace, ale też wyższa nowoczesność miejsc pracy, tworzymy nowoczesny model rozwoju; taki, który poniesie nas w przyszłość; taki, który spowoduje, że szybciej dogonimy Niemcy, nie za 21 lat" – powiedział podczas konwencji PiS szef rządu.

"Nasz model gospodarczy, ten który zaproponowaliśmy, nie jest modelem opartym o jakieś ideologie czy doktryny. Nie jest modelem socjalistycznym, jak lewica proponuje. Nie jest też neoliberalny, jak partia Platforma Obywatelska proponuje" – mówił.

"Nasz model jest pragmatyczny. Łączy to, co globalne z lokalnymi przewagami; łączy Polskę z Europą; łączy również wszystko to, co do tej pory, tę tradycję, którą zbudowaliśmy z naszymi aspiracjami przyszłości; i łączy prawo ze sprawiedliwością, oczywiście" – dodał.

