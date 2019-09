Entuzjazm Donalda Trumpa do ponownych odwiedzin w Europie radykalnie zmalał po kryzysie w relacjach z Dania na tle propozycji zakupu Grenlandii i po nieudanym szczycie G7 we francuskim Biarritz. Przeanalizowaliśmy kulisy organizowania jego wizyty w Warszawie.

21 sierpnia amerykański prezydent na Twitterze obwieścił, że nie wybierze się do Danii. Dzień później Wirtualna Polska podała, że z programu wizyty wypadł pobyt Trumpa w bazie sił powietrznych w Powidzu. Zdecydować o tym miały „trudności logistyczne związane z przetransportowaniem prezydenta do bazy”. Jak jednak mówią nasi rozmówcy, Air Force One spokojnie mógłby wylądować na poznańskim lotnisku Ławica, które od Powidza dzieli zaledwie 80 km, a większość trasy przebiega autostrada A2.

