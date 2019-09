Capital Park miał 64,9 mln zł zysku netto, 86,92 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Capital Park odnotował 64,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 31,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 86,92 mln zł wobec 106,18 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,72 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 35,27 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 80,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 54,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 64,06 mln zł w porównaniu z 70,3 mln zł rok wcześniej.

Portfel nieruchomości grupy obejmuje łączną obecną i planowaną powierzchnię 271 tys. m2 , o wartości wynoszącej 2,4 mld zł na koniec I półrocza 2019 roku oraz docelowej wartości wynoszącej 3,4 mld zł (z uwzględnieniem inwestycji joint venture). W portfelu zarządzanym przez Grupę znajduje się:

- 149 tys. m2 powierzchni ukończonej w 8 projektach, wynajętych w 94%, o WAULT wynoszącym 4,6 lat, która zapewniają bieżące przychody z najmu.

- 68 tys. m2 powierzchni w budowie i w przygotowaniu w 2 projektach, w tym flagowy projekt w sercu Warszawy - Fabryka Norblina,

- 28 tys. m2 powierzchni nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Eurocentrum Hotel i Rezydencje,

- 25 tys. m2 powierzchni w 3 projektach joint-venture, które zostały ukończone, wymieniono w raporcie.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku grupa była w trakcie realizacji projektu: Fabryka Norblina, Warszawa. Termin ukończenia: II kwartał 2021 Wartość księgowa: 528 mln zł. Opis: Wielofunkcyjny projekt rewitalizacji terenu dawnej fabryki Norblina, który dostarczy 40 090 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A oraz 26 963 m2 powierzchni usługowo-handlowo-rozrywkowo-kulturalnej. Capex do poniesienia po 30.06.2019 r. wynosi 615 mln zł (w tym wkład własny: 0 mln zł) Poziom przednajmu: 37% Główni najemcy: Rent24 Coworking, Perfect Gym Solutions, Satoria Group, OH Kino, Food Hall Operator, Biobazar. Udział Grupy 100%, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 1,69 mln zł wobec 13,86 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)