Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w Radiu Zet, że od godz. 4 w poniedziałek rozpoczęło się tłoczenie nieczystości z części lewobrzeżnej Warszawy awaryjnym rurociągiem do oczyszczalni ścieków "Czajka". Według ministra, najpóźniej w środę rurociąg osiągnie 100 proc. wydajności.

Jak powiedział PAP Kieruzel, nic nie wskazuje na to, aby była potrzeba wstrzymania prowadzonego od rana tłoczenia ścieków. Wyjaśnił, że zarówno rurociąg, jak i most, na którym umieszczono rury, bardzo dobrze funkcjonują.

Obecnie - zaznaczył rzecznik Wód Polskich - osiągnięto poziom 60 proc. pompowania ścieków. "Te testy, które zaczęły odbywać się od wczesnych godzin porannych, są stopniowo zwiększane i wszystko idzie dobrze" - wskazał. Do Wisły aktualnie trafia ok. 40 proc. nieczystości, ale wydajność rurociągu rośnie. "Docelowo nic ma nie trafiać do Wisły" - dodał Kieruzel.

Rzecznik dopytywany o skutki deszczu wobec funkcjonowania rurociągu podkreślił, że sieć jest tak skonstruowana, aby działać po podniesieniu się poziomu rzeki o ponad 2 metry. Wody Polskie monitorują w związku z tym prognozy pogody. "Nie ma obaw, co do funkcjonalności systemu" - wskazał Kieruzel.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek 27 sierpnia i w środę 28 sierpnia. W efekcie, nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. W reakcji na awarię premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, ulokowanego na moście pontonowym na Wiśle.

Zakład "Czajka" oczyszcza ścieki z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin, a od 2012 roku także te z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej. Awarii uległy tylko kolektory przesyłające nieczystości z dzielnic na lewym brzegu Wisły - Bielan, Bemowa, Żoliborza, Woli, Śródmieścia, Ochoty, Włoch oraz części Mokotowa.(PAP)