Pracodawcy RP w poniedziałkowym komunikacie zwrócili uwagę, że w projekcie budżetu na 2020 r. - wbrew stanowisku organizacji pracodawców - przyjęto płacę minimalną na poziomie 2450 zł. Z kolei w sobotę premier Mateusz Morawiecki powiedział, że 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł. Podczas konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie pensji minimalnej do 3 tys. zł na koniec 2020 r. i do 4 tys. zł na koniec 2023 r.

"Pozostając przy cezurze jednego roku - oznacza to wzrost z 2250 zł (koniec 2019 r.) do 3 tys. zł, czyli o 750 zł. To wzrost ponad 33,3 procentowy!" - wskazują Pracodawcy RP.

"Żadna kategoria ekonomiczna związana z charakterystyką i realizacją budżetu nie rośnie w takim tempie! Zapowiadany wzrost płacy minimalnej o jedną trzecią w ciągu zaledwie roku to nic innego jak gwałcenie praw ekonomii i zasad konkurencyjnego rynku. Jesteśmy świadkami prześcigania się w obietnicach wyborczych" - ocenia organizacja.

Pracodawcy szacują, że na ogólną liczbę ok. 16,4 mln zatrudnionych w gospodarce narodowej – ok. 14 proc. otrzymuje płacę minimalną.

"Ta swoista inflacja w zakresie płacy minimalnej wygeneruje szereg nieprawidłowości w gospodarce i pogorszy warunki funkcjonowania biznesu. Na te podwyżki biznes musi zapracować większymi przychodami, co w warunkach spowolnienia może być po prostu niemożliwe" - alarmują Pracodawcy RP.

Szacują, że na realizację obietnicy PiS pracodawcy będą musieli wypracować przychody na poziomie wyższym o co najmniej ok. 2 mld zł. "Do tego dojdą zobowiązania związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), wyższe składki ZUS i na ochronę zdrowia, wyższa składka na Fundusz Pracy" - wskazują.

"Jak i gdzie szukać przychodów, które pokryją zwiększone koszty? Nie pozostaje nic innego, jak przy tej samej produkcji – sprzedawać ją drożej, przyspieszając inflację. Zresztą sam wzrost płacy minimalnej z definicji tę inflację przyspiesza. Na kwocie płacy minimalnej bazuje szereg opłat tzw. danin publicznych (np. mandaty karne, opłaty za egzamin adwokacki, wzrośnie tzw. mały ZUS dla osób prowadzących działalność gospodarczą, wzrosną przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Państwo zapewne więcej zarobi niż wyda" - oceniają Pracodawcy RP.

Dodają, że wzrost płacy minimalnej "pogłębi postawy roszczeniowe". "Wszak obiecany wzrost płacy bierze się +znikąd+. Nikt więcej czy ciężej pracować nie musi. Nikt od nikogo nie oczekuje większej wydajności. Wyższą płacę minimalną dostaje się za nic. Za tę samą pracę jak dotychczas, za jej dotychczasowe efekty" - czytamy w komunikacie.

Pracodawcy RP przyznają, że Polacy powinni zarabiać więcej i "nie powinniśmy konkurować na międzynarodowych rynkach niskim kosztem pracy". "Konkurujmy zwiększoną wartością dodaną naszych produktów i usług, będącej rezultatem innowacyjnej gospodarki. Nowoczesnej i efektywnej. Jednak eksponowanie i irracjonalne podwyższanie płacy minimalnej, powiązane z drenażem przedsiębiorców – sprawy niestety nie załatwia i prowadzi polską gospodarkę na skraj przepaści" - oceniają.

W połowie czerwca rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego (RDS), aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosiło 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł.

Strona związkowa postulowała, aby minimalne wynagrodzenie zostało podwyższone do minimum 2520 zł. Z kolei pracodawcy chcieli, aby płaca minimalna wyniosła nie więcej niż 2387 zł. Ostatecznie stronom nie udało się wypracować wspólnego stanowiska RDS w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej są ogłaszane w drodze obwieszczenia prezesa Rady Ministrów do 15 września. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.

