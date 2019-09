UE osiągnie strategiczną autonomię? Europejski system nawigacji Galileo dotrze do miliarda użytkowników smartfonów

Źródło: PAP

We wtorek europejski system nawigacji satelitarnej Galileo dotrze do miliarda użytkowników smartfonów na całym świecie. To unijny globalny system nawigacji satelitarnej pod cywilną kontrolą, który udostępnia dokładne informacje na temat położenia i czasu.