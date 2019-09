PSPA: 30 polskich miast podpisało deklarację na rzecz rozwoju elektromobilności



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Włodarze ponad 30 polskich miast, w tym Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Krakowa, Lublina, podpisali deklarację na rzecz rozwoju elektrombilności, podało Polskie Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), inicjator podpisania deklaracji.

Deklaracja Miast na rzecz rozwoju Elektromobilności została podpisana m.in. przez prezydentów i wiceprezydentów Białej Podlaskiej, Częstochowy, Ełku, Kędzierzyna Koźla, Kielc, Krakowa, Krosna, Lublina, Łodzi, Nowego Sącza, Olsztyna, Piekar Śląskich, Piotrkowa Trybunalskiego, Puław, Słupska, Sosnowca, Suwałk, Świętochłowic, Tarnowa, Tczewa, Torunia, Wałbrzycha, Wejherowa, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry, poinformowano.

"Samorządy zadeklarowały współpracę w ramach tworzenia optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi elektromobilności w swoich gminach. Wyraziły gotowość do udziału w dialogu branżowym, przyczyniającym się do rozbudowy flot pojazdów elektrycznych i infrastruktury

ładowania. Wskazały także potrzebę edukacji oraz promocji rozwiązań nisko- i zeroemisyjnych i zapowiedziały intensyfikację działań prowadzących do upowszechnienia pojazdów elektrycznych, zarówno w transporcie publicznym, jak i prywatnym" - czytamy w komunikacie.

"Od 2011 r. wprowadzamy elektromobilność do stołecznego transportu zbiorowego. Rozstrzygnęliśmy największy w Polsce przetarg na zakup autobusów elektrycznych, a ponadto inwestujemy w infrastrukturę ładowania. Zrównoważony transport poprawia komfort życia w polskich miastach, ale przede wszystkim pozytywnie wpływa na ochronę zdrowia ich mieszkańców" - powiedział wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński, cytowany w komunikacie.

Zapowiedział, że za kilka miesięcy ratusz wskaże ponad 1000 miejsc, w których będą mogły stanąć ładowarki, a to ponad 2000

nowych punktów.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

(ISBnews)