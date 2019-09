WIG20 zyskał 2,4 proc. do 2.171,41 pkt., WIG zwyżkował 1,9 proc. do 57.682,47 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,1 proc. do 3.846,06 pkt., a sWIG80 stracił, jako jedyny, 0,2 proc. do 11.579,79 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 956 mln zł, z czego 815 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,23 proc., a S&P500 zwyżkował 0,19 proc. o 17.15.

Otwarcie poniedziałkowej sesji wypadło nieznacznie powyżej piątkowego zamknięcia, a następnie WIG20 wszedł w silny trend wzrostowy, zyskując ponad 40 pkt. do ok. godz. 11.00.

Zwyżce sprzyjało dobre zachowanie akcji sektora bankowego – wszystkie banki, wchodzące w skład WIG20 zakończyły sesję nad kreską, a indeks WIG-banki poszedł w górę o 3,1 proc.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty, choć na większości z nich minimalne (Węgry i Czechy) – WIG20 okazał się najsilniejszy w regionie, na drugim miejscu uplasował się turecki BIST100 z 1,5 proc. zwyżką.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: mBank – o 5,0 proc., PGNiG – o 4,9 proc. i CCC – o 4,7 proc. Zwyżkowały również akcje Banku Pekao – o 4,2 proc. i Tauronu – o 3,0 proc.

W piątek wieczorem Bank Pekao poinformował, że fundusze zarządzane przez BlackRock (6,84 bln USD AUM na koniec czerwca 2019) zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki powyżej progu 5 proc. i mają 5,09 proc. głosów, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD).

Po zakończeniu notowań w piątek Tauron podał, że według szacunków miał 795 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2019 wobec 760,7 mln zł EBITDA oczekiwanych przez rynek. Analitycy wskazują, że w wynikach nie ma większych odchyleń, słabo wypadł jednak segment sprzedaży.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Dino Polska – o 3,8 proc., Play – o 2,4 proc. i Lotos – o 1,4 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje spółek, powiązanych z Leszkiem Czarneckim: Getin Holding – wzrost o 28,2 proc. (TKO – notowania od godz. 15.44 były zawieszone), Idea Bank – o 24,9 proc. (TKO – notowania od godz. 15.12 były zawieszone), Getin Noble Bank – o 19,2 proc. i Open Finance – o 16,3 proc. a także The Dust – o 20,8 proc.

Zwyżkowały również kursy Datwalk – o 4,1 proc., Newagu – o 3,1 proc. i PKP Cargo – o 2,9 proc.

Po godz. 14-tej doszło do silnej zwyżki spółek, związanych z Leszkiem Czarneckim – Getin Holding, Getin Noble Bank, Idea Bank i Open Finance zakończyły sesję wzrostami w dwucyfrowym tempie.

Kurs gamingowej spółki The Dust, notowanej na NewConnect, ustanowił historyczne maksimum.

Datawalk był najwyżej od października 2015.

W trakcie poniedziałkowej sesji PKP Cargo podało, że podpisało z Newagiem umowę o wartości ok. 519 mln zł netto na dostawę 31 lokomotyw, a ponadto rada nadzorcza spółki zgodziła się na zainwestowanie przez grupę 25 mln zł w budowę wraz z PKP terminala intermodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje ZM Kania – spadek o 12,5 proc., Pekabeksu – o 5,4 proc., Torpolu – o 5,3 proc., Biotonu – o 5,1 proc. i Ursusa – o 4,0 proc.

W trakcie poniedziałkowej sesji prezes zarządu Torpolu Grzegorz Grabowski poinformował, że II pół. 2019 roku nie powinno być gorsze pod względem wyników od półrocza pierwszego, a przychodowo będzie lepsze - planowane wydatki inwestycyjne w latach 2019-2023 wyniosą około 130 mln zł.

Bioton podał w sobotę, że otrzymał od brazylijskiej spółki Biomm oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dotyczącej przyznania Biomm i/lub podmiotom zależnym Biomm prawa wyłączności dotyczącego komercjalizacji wytwarzanych przez Spółkę rekombinowanych insulin ludzkich.

Kurs Ursusa zniżkował przy największym obrocie od 20 lutego 2019.

W piątek po sesji Ursus poinformował, że doręczono spółce postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. (PAP Biznes)