Źródło: PAP

Rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen poinformowała PAP, że po unieważnieniu przez Sąd UE we wtorek decyzji KE z 2016 r. ws. gazociągu OPAL zastosowanie ma decyzja z 2009 r. Oznacza to, że Gazprom ma rezerwację na 50 proc. przepustowości OPAL-u, a nie na więcej, o co występował.