Irak: Co najmniej 31 zginęło podczas obchodów Aszury w Karbali

Źródło: PAP

Co najmniej 31 osób zginęło a ok. 100 zostało rannych we wtorek w irackiej Karbali podczas obchodów Aszury, jednego z najważniejszych szyickich świąt - poinformowało ministerstwo zdrowia Iraku. Agencje na razie nie podają przyczyny tej tragedii.