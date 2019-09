Echo ma przyrzeczoną umowę sprzedaży O3 Business Campus III za 40,33 mln euro



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Echo-Opolska Business Park, podmiot zależny Echo Investment, zawarł z podmiotem zależnym od EPP N.V. - EPP Development 6 - przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład kompleksu biurowego (III etap) pod nazwą O3 Business Campus, położonego w Krakowie przy ul. Opolskiej i al. 29 Listopada, za 40,33 mln euro plus ewentualne płatności dodatkowe, podało Echo.

"Cena sprzedaży wyniosła 40 333 806 euro powiększoną o VAT i uwzględnia pomniejszenie o (i) wartość prac wykończeniowych pozostałych do wykonania na powierzchniach najemców wynikających z podpisanych umów najmu, (ii) wartość usterek i (iii) wartość kosztów transakcyjnych. Sprzedający może otrzymać dodatkowe płatności związane z realizacją prac aranżacyjnych na powierzchniach najemców oraz z usuwaniem usterek w łącznej wysokości 6 987 886 euro powiększoną o VAT" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia najmu brutto (GLA) nieruchomości wynosi ok. 18 900 m2, wygenerowany roczny dochód z wynajmu (NOI) powierzchni Nieruchomości wynosi ok. 3.3 mln euro, a głównymi najemcami są: City Space, Mota Engil, Epam Systems, Danish Crown, LuxMed, podano także.

W ramach transakcji sprzedawca oraz kupujący zawarli umowę gwarancji czynszowej (RGA). Podstawowe postanowienia RGA przewidują gwarancję na rzecz kupującego pokrycia przez sprzedawcę płatności czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych części budynku, które nie zostały wynajęte podmiotom trzecim w dniu podpisania umowy oraz tych, które zostały wynajęte, a w stosunku do których zostały zastosowane obniżki czynszu lub okresy bezczynszowe, czytamy dalej.

Dodatkowo, w związku z umową jej strony zawarły m.in.: (i) umowę rachunku zastrzeżonego; (ii) umowę na prace aranżacyjne; oraz (iii) porozumienie dotyczące spłaty pożyczki (profit participation loan) udzielonej przez podmiot zależny od EPP.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)