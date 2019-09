Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Alior Leasing - spółka z Grupy Alior Banku - przeprowadził transakcję sekurytyzację części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln zł. W ramach tej transakcji, spółka celowa (emitent) z siedzibą w Irlandii nabyła od Alior Leasing wierzytelności wynikające z umów pożyczek i umów leasingowych, płacąc środkami pochodzącymi z prywatnej emisji obligacji, podał bank.

"Wyemitowane przez emitenta obligacje (72% wartości sekurytyzowanego portfela wierzytelności) zostały objęte przez ING Bank Śląski. Gwarantem tych obligacji jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. Transakcja została zaaranżowana wspólnie przez UniCredit Bank AG oraz ING Bank N.V." - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że zrealizowana sekurytyzacja pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania przez spółkę leasingową i pozyskanie nowych środków na finansowanie w wysokości 360 mln zł. Na potrzeby realizacji transakcji Alior Leasing udzielił emitentowi pożyczki podporządkowanej w wysokości 140 mln zł.

"Transakcja sekurytyzacji wierzytelności pozwoliła Alior Leasing na pozyskanie przez spółkę samodzielnego średnioterminowego finansowania od podmiotu spoza grupy kapitałowej Alior Banku. To duży krok spółki leasingowej w stronę samodzielności i motywacja dla organizacji do dalszego rozwoju kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Następnym, istotnym celem spółki leasingowej będzie dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania działalności" - powiedział prezes Alior Banku oraz przewodniczący rady nadzorczej Alior Leasing Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Dodał, że zaangażowanie ING Banku Śląskiego oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w bieżącą transakcję sekurytyzacji udowadnia, że Alior Leasing jest wiarygodnym partnerem biznesowym, a jego biznes jest budowany na dobrych fundamentach.

"Dzięki ogromnej determinacji Grupy Alior Bank w budowaniu spółki leasingowej, Alior Leasing udało się w ciągu zaledwie 3 lat wejść do grupy 10 największych firm leasingowych w Polsce. Dotychczasowe sukcesy to duże osiągnięcie jak na tak młodą organizację, jednak w przyszłości nie zwolnimy tempa. Spółce we wzroście pomoże m.in. zdolność do pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Ta transakcja to zaledwie początek aspiracji Alior Leasing" - powiedział wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za spółki zależne, w tym Alior Leasing Marcin Jaszczuk, cytowany w komunikacie.

Leasing pozostaje jednym z trzech strategicznych segmentów działalności Grupy Alior Bank. Nowa sprzedaż leasingu w 2018 roku utrzymywała się na stabilnie wysokim poziomie i wyniosła ponad 3 mld złotych. W ubiegłym roku udział leasingu w portfelu kredytowym Alior Banku wyniósł 7%, podsumowano.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

