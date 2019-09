PHN jest w trakcie wyboru generalnych wykonawców dla trzech biurowców



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) pracuje obecnie nad wyborem generalnych wykonawców dla trzech swoich inwestycji biurowych w Warszawie i Gdyni, poinformował wiceprezes ds. inwestycji Tomasz Górnicki.

"Zintensyfikowaliśmy działania w obszarze realizacji inwestycji, czego przykładem jest początek budowy biurowca Skysawa; 28 czerwca została wbita pierwsza łopata. To nasz kluczowy projekt na etapie budowy. Ponadto otrzymaliśmy szereg pozwoleń na budowę, z których część się już uprawomocniła - np. na inwestycję Intraco Prime. Jesteśmy w niej na etapie wyboru generalnego wykonawcy i planujemy w tym roku rozpocząć budowę" - powiedział Górnicki podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes poinformował także, że generalnych wykonawców spółka wybiera także dla dwóch dalszych inwestycji biurowych - przy al. Prymasa Tysiąclecia 83 w Warszawie oraz dla zespołu biurowego w Gdyni - Marina Office. W ich przypadku PHN czeka na uprawomocnienia pozwoleń na budowę, których spodziewa się w ciągu kilku tygodni.

Prezes Marcin Mazurek podkreślił, że spółka ma "bogaty pipeline" projektów, w którym są plany budowy kolejnych biurowców w Warszawie i Łodzi.

W prezentacji spółka podała, że Intraco Prime to nowoczesny biurowiec w bezpośrednim sąsiedztwie Intraco, przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Ma 14 tys. m2 GLA, termin zakończenia budowy to IV kw. 2021 r. Koszty projektu to 153 mln zł.

Ponadto w prezentacji czytamy, że Marina Office to biurowiec klasy A o powierzchni 27 tys. m2, planowany do zakończenia w 2023 r. i o koszcie 230 mln zł, a biurowiec przy al. Prymasa Tysiąclecia 83 w Warszawie (również klasy A) ma kosztować 124 mln zł i zostać ukończony w 2021 r.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)