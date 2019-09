Krzyżanowski: Nie ma jednego winnego kryzysu lekowego

Jakie są te przyczyny opóźnień? Np. techniczne czyli zatory w procesie wytwarzania – tłumaczy mec. Krzyżanowski. I wyjaśnia jak działa w tym przypadku efekt kuli śnieżnej. - Gdy producent jednego leku ma opóźnienie, pacjenci przechodzą na zamiennik i wtedy przy dużym wzroście także ta druga firma nie jest w stanie nadążyć z produkcją.

Adwokat zwraca też uwagę na fakt, że mamy jedne z najtańszych leków w Europie. W efekcie pokusa ich wywożenia za granicę jest duża.

Z jednej strony mafia lekowa, a z drugiej niemal cała produkcja leków przeniesiona do Chin, bo firmy mówią wprost: tam jest taniej, a ministerstwo w doborze leków kieruje się przede wszystkim jedną przesłanką – ceną. Kiedy tam zaczyna się coś dziać, to odczuwają to pacjenci. Czy ratunkiem może być w przyszłości Refundacyjny Tryb Rozwojowy, którego założenia zostały opublikowane, ale nie udało się wypracować zasad jego wprowadzenia? Co dzieje się ze „Strategią polityki lekowej”? Jakie trzy najważniejsze zmiany w polityce lekowej powinny się pojawić w kolejnej kadencji rządu?

O tym więcej w rozmowie z-cy red. nacz. DGP Dominiki Sikory-Malickiej z mec. Juliuszem Krzyżowskim.