Źródło: MAGAZYN DGP

Włodzimierz Czarzasty nie chciał, by z Warszawy kandydowała Jaruzelska, Piekarska i Waniek. [...] Chodziło o to, by nikt nie robił konkurencji faworyzowanej przez niego i promowanej za wszelką cenę dwójce na liście, Annie Marii Żukowskiej. A każda z nas mogłaby ją przeskoczyć - mówi w wywiadzie Monika Jaruzelska, radna m. st. Warszawy, stylistka, projektantka.