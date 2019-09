Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,5 proc. do 2.200,95 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 58.144,64 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,1 proc. do 3.798,73 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,2 proc. do 11.589,85 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 595 mln zł, z czego 513 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,56 proc., a S&P500 zwyżkował 0,21 proc. o godz. 17.15.

WIG20 po rozpoczęciu sesji powyżej czwartkowego zamknięcia wszedł w trend horyzontalny (w przedziale ok. 2.190-2.205 pkt.), który trwał do końca notowań.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały zwyżki – największe miały miejsce w Turcji, gdzie indeks BIST100 zyskał ok. 0,7 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: KGHM – o 3,1 proc., Tauron – o 3,1 proc. i LPP – o 2,5 proc.

W ciągu piątkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że walne zgromadzenie LPP zezwoliło na emisję obligacji spółki do kwoty 300 mln zł.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CCC – o 1,8 proc., mBank – o 1,0 proc., CD Projekt – o 0,9 proc. i Orange Polska – o 0,9 proc.

Orange Polska podała w piątek rano, że według jej szacunków zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ulicach Nowogrodzka/Św. Barbary w Warszawie wyniesie 212 mln zł - dokładna kwota zysku zostanie zawarta w raporcie za III kwartał 2019 r.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Skarbca – wzrost o 3,5 proc., Mabionu – o 3,4 proc. i Compu – o 3,2 proc.

Skarbiec Holding podał, że odnotował ok. 31,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku finansowym 2018/2019 (trwał od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019), podczas gdy rok wcześniej miał ok. 19,6 mln zł zysku.

W piątek rano w komunikacie prasowym Mabion poinformował, że kontynuuje prace związane z przygotowaniem odpowiedzi dla Europejskiej Agencji Leków (EMA) w ramach drugiej rundy pytań procedury rejestracyjnej leku MabionCD20 - spółka spodziewa się finalnej decyzji regulatora jeszcze w tym roku.

Cena Compu wzrosła przy dużych obrotach, wynoszących ponad 9 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Workservice – spadek o 28,0 proc., Elektrobudowy – o 19,6 proc. i Elementalu Holding – o 5,0 proc. Zniżkował także kurs Newagu – o 1,6 proc.

Cena Elektrobudowy ustaliła historyczne minimum.

Przed zakończeniem piątkowej sesji spółka podała, że prawdopodobieństwo ukończenia uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami w sprawie struktury finansowania do dnia 17 września jest znikome, co ma negatywny wpływ na jej zdolność do kontynuacji działalności.

Newag w trakcie piątkowej sesji poinformował, że ma umowę z Kolejami Wielkopolskimi na dostawę czterech spalinowych zespołów trakcyjnych o wartości 77,2 mln zł netto. (PAP Biznes)