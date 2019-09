UNESCO: Co szóste dziecko w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły

Źródło: PAP

Na całym świecie ok. 258 mln dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat , to jest jedna szósta wszystkich, nie uczęszcza do szkól - stwierdza raport dotyczący 2018 roku ogłoszony w piątek w Paryżu przez UNESCO.