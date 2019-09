Carpathia Capital zadebiutuje na New Connect we wtorek





Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Carpathia Capital zadebiutuje na New Connect we wtorek, 17 września br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).



"Carpathia Capital S.A. będzie 381. spółką notowaną na NewConnect oraz 10. debiutem na tym rynku w 2019 roku" - czytamy w komunikacie.



Przedmiotem działalności Carpathia Capital S.A. jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów. Spółka realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania emitenta w poszczególne kategorie lokat jest zmienny

i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem.



(ISBnews)