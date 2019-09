W piątek zostanie podpisana umowa z GDDKiA o dofinansowanie kwotą 1,2 mld zł ze środków unijnych budowy odcinków S19, z Lublina do Kraśnika i z Kraśnika do Janowa Lubelskiego - poinformował we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.