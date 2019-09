Źródło: PAP

Szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam ogłosiła we wtorek, że pierwsza sesja dialogu pomiędzy jej rządem a mieszkańcami miasta odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jest to jeden z kroków, jakie zapowiadała wcześniej, by rozładować niezadowolenie społeczne.