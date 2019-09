T-Bull zanotował 5,3 mln pobrań gier w sierpniu, wzrost o 17% m: m



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - T-Bull miał 5,3 mln pobrań gier w sierpniu 2019 r., co oznacza wzrost o 17% m/m, podała spółka.

"Spółka dzięki ciągłej optymalizacji najnowszego tytułu 'Top Speed 2' może pochwalić się pozytywnymi statystykami gry. Tytuł dostępny jest już na 40% modeli opierających się na systemie Android i to jeszcze nie koniec. Druga część docenionych na całym świecie wyścigów została już pobrana ponad 300 tysięcy razy. Za największą część wygenerowanych przychodów w tym okresie odpowiadają gracze z USA (40%), Norwegii (7,8%) oraz Niemiec (6%). Średnia kwota transakcji w sierpniu wyniosła 8,11 USD" - czytamy w komunikacie.

"Top Speed", czyli pierwsza część kultowych wyścigów, została pobrana ponad 43 mln razy. W sierpniu gra najczęściej pobierana była w Indiach (18%), Indonezji (9,6%) i Brazylii (5,9%). Średnia kwota transakcji utrzymała się na poziomie 5,74 USD. Za największą część przychodu wygenerowanego przez aplikację odpowiadają mieszkańcy USA (45%), Niemiec (4,7%) oraz Rosji (3,6%). "Moto Rider GO", czyli kolejny wyścigowy tytuł dolnośląskiego dewelopera, był najczęściej pobierany podobnie jak w poprzednim miesiącu w Indiach (27%), Brazylii (12%) i Egipcie (6,9%). Średnia kwota, jaką gracze wydali na ten tytuł w sierpniu, wyniosła 5,35 USD. Ostatni miesiąc wakacji do udanych będzie mogła zaliczyć również gra "Tank Battle Heroes". Średnia kwota transakcji utrzymała się na poziomie 5,67 USD. Najczęściej gra była pobierana w Indiach (29%), w Wietnamie (11%) oraz na Filipinach (6,8%), wskazano również.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju całego naszego portfolio szczególnie z efektów prowadzonego przez nas procesu optymalizacji naszego najnowszego tytułu, jakim jest 'Top Speed 2'. Trwają prace nad bardzo dużą aktualizacją aplikacji, która za niedługo powinna być dostępna dla użytkowników. Jest ona odpowiedzią na feedback, który codziennie otrzymujemy od fanów wirtualnych spalin z całego świata, oraz udostępni im między innymi dodatkowe możliwości personalizacji swoich wirtualnych aut" - powiedział współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w materiale.

Wrocławski deweloper dzięki stabilnej pozycji na rynku gier mobilnych rozwija swoją działalność. Zespół T-Bull pracuje nad tytułem w pełni kierowanym na platformę Steam. Deweloper planuje, że gra w fazie wczesnego dostępu (early access) zostanie udostępniona do końca 2020 r. Spółka rozpoczęła proces dodatkowej rekrutacji do zespołu dedykowanego do tego projektu, podsumowano.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)